Bitlis'te 1000 Fidan Dikildi - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te 1000 Fidan Dikildi

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Bitlis'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte valilik ve üniversite katkısı vurgulandı.

11.11.2024 17:14
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Bitlis'te bin adet fidan dikildi

BİTLİS - Bitlis'te 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganı ile düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bitlis Eren Üniversitesi ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Orman Müdürü Mehmet Uzun, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Türk milleti olarak yeşilin kıymetini bilen bir millet olduğumuzu belirterek, "Biz millet olarak, medeniyet olarak ağacın ve yeşilin kıymetini bilen bir milletiz. Kıyamet kopacak olsa dahi ağaç dikmenin sevabının farkında olan bir milletiz. Dolayısıyla bu güzel etkinlik bizlere umut olsun inşallah. Buradan sonra Ahlat ilçemizde de büyük bir etkinliğimiz var. Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde bildiğiniz gibi 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. İnsanlığa nefes olması amacıyla ülkemizin dört bir yanında aynı kutlanmaktadır. Ağaç, insanların ufkunu genişletir, içindeki sıkıntıları giderir. Yeşilin verdiği güzelliği, bereketi ve rahmeti hiçbir şey vermez. Bu sebeple ağaçlandırma seferberliğinin burada önemine vurgu yapmak istiyorum" dedi.

Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun ise "Ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılından itibaren her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. 2019 yılından bu yana her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda öğrencilerimizle, gençlerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte içimizdeki ağaç ve orman sevgisini binlerce fidanı toprakla buluşturarak, fidan sevgimizi ve Milli Ağaçlandırma Günü'nü coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl da üniversitemizin ağaçlandırma lokasyonunda toplam bin adet sedir, mavi selvi ve karaçam fidanını toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılanlar önceden hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 1000 Fidan Dikildi - Son Dakika

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