Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

11.03.2022 19:25

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 162 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'da 1 gün süreyle okullar tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 162 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl kış boyunca 702 santimetre kar yağdığını, mart ayında ise yağan karın 147 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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