Bitlis'te 400 öğrenci sahilde kitap okudu - Son Dakika
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Bitlis'te 400 öğrenci sahilde kitap okudu

Bitlis\'te 400 öğrenci sahilde kitap okudu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Tatvan sahilinde yürüyüş yaparak kitap okuma etkinliği düzenledi. Yürüyüşün ardından Van Gölü sahilinde oturup kitap okuyan çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik, çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve eğitim hayatlarına güzel bir hatıra kazandırmayı amaçlıyordu.

24.04.2024 17:05
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 400 öğrenci yürüyüş yapıp sahilde kitap okudu.

Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü İlkokulunun 400 öğrencisi ve 30 öğretmeni, Tatvan sahilinde yürüyüş yaptı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan ve velilerin de katıldığı yürüyüşün ardından Van Gölü sahilinde oturup kitap okuyan çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Göl manzarasıyla birlikte kitap okuyan çocuklar ardından güzel bir etkinliği geride bırakarak okullarına geri döndü.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü sahilinde kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyleyen Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, "Çocuklarımızla bir farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü sahilinde yürüyüşümüzü düzenledik. Bu yürüyüşümüzü yaklaşık 400 öğrenci, 30 öğretmenimiz ve velilerimizin katılımıyla yaptık. Bayrak eşliğinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yürüyüşümüzün finalinde de sembolik olarak 23 dakikalık Van Gölü sahilinde kitap okuma etkinliği yaptık. Amacımız çocuklarımızda bir farkındalık oluşturması, güzel bir şekilde zaman geçirmesi ve eğitim hayatına güzel bir hatıra olarak nakşetmesiydi" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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