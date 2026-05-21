Bitlis\'te Bahar Coşkusu: Yayla Muzu Toplama

21.05.2026 08:53
Bitlis'te vatandaşlar, baharla birlikte yüksek rakımlı dağlarda 'yayla muzu' toplamak için yürüyüşe geçti.

Bitlisliler, bahar mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın bitkisini toplamak için dağların yolunu tutmaya başladı.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları hareketlendi. Vatandaşlar, pazarlarda kilogram fiyatı 750 liradan başlayıp 200 liraya kadar düşen ve besin değeri yüksek olduğu belirtilen yayla muzunu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıyor. Işkın, uşkun ve uçkun isimleriyle de bilinen bitkiyi toplamak için kayalık ve engebeli zirvelere çıkan vatandaşlar, zorlu yolculuğa rağmen doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini de yaşıyor.

Yanlarında götürdükleri poşet ve çuvalları dolduran vatandaşlar, saatler süren yürüyüşün ardından evlerinin yolunu tutuyor. Arkadaşlarıyla birlikte Bitlis'in dağlarında yayla muzu toplayan Mehmet Okay, bitkinin genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetiştiğini belirterek, "Toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir uğraş" dedi.

Yayla muzunun bölgenin önemli doğal bitkilerinden biri olduğunu söyleyen Mücahit Kara ise "Biz de hem doğa yürüyüşü yapmak hem de doğal ortamında toplamak için arkadaşlarla dağa çıktık. Tadı çok güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

