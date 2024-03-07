Bitlis'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor - Son Dakika
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Bitlis'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor

Bitlis\'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı\'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

07.03.2024 13:18
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı'nın çizdiği resimler görenlerin beğenisini topluyor.

Çocukluğundan beri hayali olan resim çizmeyi çalışmaktan fırsat bulamayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek gerçekleştirdi. 10 yıldır resim çizen fırın ustası Ahmet Kırmızı, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine giderek maharetli parmaklarını hamurla birleştirip adeta tablo yaparmışçasına hamurları tırnaklarıyla şekillendiriyor. Öğlen saatlerinde işinin bitmesiyle Tatvan Gençlik Merkezinde bulunan ücretsiz resim kursuna giden Kırmızı, bu defa da maharetli parmaklarını resimleri çizmede kullanıyor.

Yakın çevresinin olumsuz cevaplarına rağmen hayali olan resim çizmeyi bırakmayan fırın ustası Kırmızı, sanat yapmaya devam edeceğini söyledi. Tüm eleştirilere rağmen resim çizmekten vazgeçmediğini aktaran Ahmet Kırmızı, "Çocukluğumda okuma yazmayı öğrenmeden önce çubuklarla bir şeyler deniyordum. Okul çağıma geldiğimde içimde bir şeylerin var olduğunu gördüm. Resim kursuna gitmeyi, çalışmaktan bir türlü fırsat bulamadım. Askere gidip geldikten sonra resim kursuna yazıldım. 2014'ten beridir kurslara gidiyorum. Elimden geldikçe resim kursunun verebildiği bütün imkanları kullandım. Resim kursları bana çok şey kattı. Normalde esnafım fırında çalışıyorum. 2008'den beridir fırıncıyım. Kalan zamanlarımı resim kursunda değerlendiriyorum. Fırında tırnak ustasıyım. Sabah erken kalkmak zorundayım. İş nedeniyle sabah 05.00 gibi kalkmak zorundayım. İşten çıktıktan sonra uykuyu bahane etmeyip resim kursuna geliyorum. Boş zamanımda çarşıda dolanmak ve telefonla oyalanmak yerine sanatla uğraşmaya çalışıyorum. Resim yapmamdan dolayı çevremde olumlu ve olumsuz konuşanlar da var. Yakın çevrem resim yapmam konusunda destek vermedi. Ben resim çizimini para kazanmak için yapmıyorum, hoşuma gittiği için yapıyorum. Zaten mesleğim var ve çalışıyorum. Arta kalan zamanımda da resim kursunda keyifli vakit geçiriyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor - Son Dakika
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