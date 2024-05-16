Bitlis'te Fotoğraf Sanatçıları Gökkuşağını Bekledi - Son Dakika
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Bitlis'te Fotoğraf Sanatçıları Gökkuşağını Bekledi

Bitlis\'te Fotoğraf Sanatçıları Gökkuşağını Bekledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki fotoğraf sanatçıları, yağmur ve dolu yağışının altında saatlerce gökkuşağını bekleyerek eşsiz bir kare yakaladı. Zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla bekleyen sanatçılar, doğanın büyüleyici anlarını objektiflerine yansıttı.

16.05.2024 09:07
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin eşsiz siluetiyle birlikte Van Gölü ve gökkuşağını aynı karede yakalamak isteyen fotoğraf sanatçıları, saatlerce yağmur ve dolu yağışının altında "gökkuşağını" bekledi.

Bitlis'in doğal güzelliklerle bezenmiş ilçesi Tatvan, fotoğraf sanatçılarını kendine hayran bırakıyor. Son bir haftadır sağanak yağışların etkili olduğu ilçede; şehir merkezi, Van Gölü ve gökkuşağını aynı karede yakalamak isteyen fotoğraf sanatçıları elleri deklanşörde sabırlı bekleyişlerini sürdürdü. İlçedeki hava durumunun yeniden yağmur göstermesi üzerine ilçeyi tepeden gören hakim noktalardan biri olan Taşlı Tepe mevkiine çıkan fotoğraf sanatçıları, yağışlardan dolayı çamurlaşan dağ yolunu aşarak yağmur ve dolu yağışının altında saatlerce "Gökkuşağını" bekledi. Hava şartlarının zorluğuna rağmen, doğanın muhteşem anlarına tanıklık etmek için saatlerce bekleyen fotoğraf sanatçıları, gökkuşağının çıkmasıyla birlikte ardı ardına deklanşöre bastı. Bu anın kıymetini bilen sanatçılar, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri objektiflerine yansıtarak fotoğraf arşivlerine bir birinden değerli fotoğraf kareleri ekledi. Zorlu "Gökkuşağı" nöbeti sonrası şehir merkezinin eşsiz siluetiyle birlikte Van Gölü ve gökkuşağını aynı karede yakalamayı başaran fotoğraf sanatçılarının mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

Yağmur, çamur ve dolu gibi zorlu hava şartlarına rağmen sanatçıların kararlılığı ve sabrı, doğanın büyüleyici anlarını yakalama arzularının bir göstergesi oldu. Tatvan'ın benzersiz coğrafyası ve doğal güzellikleriyle birlikte gökkuşağının eşsiz kombinasyonu ise seyrine tatminsiz bir görüntü oluşturdu.

"Çok bekledik ama beklediğimize değdi"

Eşsiz fotoğraf karesini çekmek için günlerdir havayı takip ettiklerini belirten Fotoğraf Sanatçısı Oktay Subaşı, günlerdir çekmeyi planladıkları kareyi çekmeyi başardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Son günde de saatlerce yağmur ve dolu yağışı altında sabırlı bekleyişlerini sürdürdüklerini kaydeden Subaşı, "Yağmur sonrası Tatvan'ın gökkuşağı ile fotoğraflarını çekmek için epeydir takipteydik. Bugünün sonunda düşündüğümüz şey gerçekleşti. Yoğun yağmur sonrası tam Tatvan'ın üzerinde gökkuşağı belirlendi. Bizimde bunu fotoğraflama imkanımız oldu. Kısa süreli de olsa bunu görmek son derece güzeldi" dedi.

Dron Pilotu ve Fotoğraf Sanatçısı Hakan Okay da, ilk defa şehir merkezinin eşsiz siluetiyle birlikte Van Gölü ve gökkuşağını aynı karede yakalama imkanı bulduğunu ifade etti. Uzun ve sabırlı bir bekleyiş ve takibin ardından arşivlerine bir birinden değerli kareler eklemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Okay, "Yediğimiz yağmur ve dolunun ardından bu eşsiz manzarayı hem görmek hem de fotoğraflamak ayrı bir keyif oldu. Çektiğimiz fotoğraf karelerinde şehir merkezinin eşsiz siluetiyle birlikte Van Gölü ve gökkuşağını aynı karede ilk defa yakalama imkanı bulmuş olduk. Tabi fotoğraf sabır iş, bazen saatlerce bezen ise günlerce beklemek gerekebiliyor. Bu da onlardan biriydi. Sonu güzel olduğu için mutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan; fotoğraf sanatçıları tarafından farklı dron ve farklı çekim teknikleriyle görüntülenen hava değişimi ve gökkuşağının çıkış anı ise seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Fotoğraf Sanatçıları Gökkuşağını Bekledi - Son Dakika

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