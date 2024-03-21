Bitlis'te kar yağışı: 4 köy yolu ulaşıma kapandı
BİTLİS - Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışından dolayı kent genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Son birkaç gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis'te kar kenti tamamen beyaza bürürken, yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışından dolayı 4 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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