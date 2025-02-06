Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 111 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 111 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te dün akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarına başladı.

06.02.2025 19:58
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Bitlis'te kar yağışından dolayı 111 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde 5 ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 111 köye de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının özellikle rakımı yüksek köylerde etkili olduğunu, bu nedenle 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gün boyunca devam edeceğini, yarından itibaren de bölgeyi terk edeceğini belirtti. Yetkililer, kar yağışının ardından soğuk havanın bölgede yeniden etkili olacağını söylediler.

Kar yağışı ile birlikte ana artellerde karayolları ekipleri, mahalle aralarında ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını yürütüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 111 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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