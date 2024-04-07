Bitlis\'te Kaymakam Özçelik, Seçilen İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla İftar Yaptı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar yaptı.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Özçelik, Ramazan ayında kardeşlik, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olması gerektiğini belirterek, bir arada olmanın mutluluğunu dile getirdi. Demokrasimizde vazgeçilmez yeri olan muhtarların görevlerinin önemli olduğunu, muhtarlık müessesinin onurlu bir görev ve gönül işi olduğunu dile getiren Özçelik, bir araya gelmelerini sağlayan, iftar programını organize eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, mazbatasını alıp göreve yeni başlayan il genel meclis üyeleri ve muhtarlara teşekkür etti.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş de katıldı. - BİTLİS