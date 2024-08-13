Bitlis'te perseid meteor yağmurunda eşsiz görüntüler - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te perseid meteor yağmurunda eşsiz görüntüler

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Özellikle ağustos aylarında meydana gelen perseid meteor yağmuru, Bitlis'teki uzay meraklılarını gökyüzüne kilitledi. Gece geç saatlere kadar bu yağmuru izlemek ve görüntülemek isteyen doğa ve uzay severler, Nemrut Krater Gölü çevresinde toplandı. Işık kirliliğinin az olduğu Bitlis'te bu gök olayları daha iyi gözlemlenebiliyor.

13.08.2024 10:07
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Bitlis'te perseid meteor yağmurunda eşsiz görüntüler

Doğa ve uzay meraklıları gökyüzüne kilitlendi

BİTLİS - Özellikle ağustos aylarında meydana gelen perseid meteor yağmuru, Bitlis'teki uzay meraklılarını gökyüzüne kilitledi.

Dün gece meydana gelen perseid meteor yağmurunu izlemek ve görüntülemek isteyen uzay meraklıları, soluğu Nemrut Krater Gölü çevresinde aldı. Gece geç saatlere kadar bu yağmuru izlemek ve görüntülemek isteyen Dr. Cihan Önen, "Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında meydana gelmektedir. Bugünlerde meteor yağmuru zirveye ulaşmaktadır. Biz de doğa ve uzay severler olarak ekipmanlarımızı alıp Krater Gölü'ne geldik ve yönümüzü gökyüzüne çevirdik. Dakika başına 1-2 adet ve saatte onlarca meteoru gözlemleme fırsatı yakaladık. Işık kirliliğinin büyük şehirlere göre daha az olduğu Bitlis'te bu tip gök olaylarını daha iyi gözlemliyoruz. Harika ve heyecan verici bir durumdu. Herkesin bu ana tanıklık etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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