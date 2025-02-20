Bitlis'te tır ile otobüs çarpıştı: 2 kişi yaralandı
BİTLİS - Bitlis etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu J.G.'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı tır, E.Ç. yönetimindeki 65 BJ 359 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste hafif yaralanan yolculardan 19 yaşındaki Y.B.Y. ile 32 yaşındaki E.K. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Bitlis'te Tır ve Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?