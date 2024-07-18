Bitlis'te Yeni Açılan İplik Fabrikası İstihdam Artışı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te Yeni Açılan İplik Fabrikası İstihdam Artışı Sağlayacak

Bitlis\'te Yeni Açılan İplik Fabrikası İstihdam Artışı Sağlayacak

Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni açılan iplik fabrikası ziyaret ederek mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli hakkında bilgi aldı. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte Bitlis'te önemli bir istihdam artışı ve ekonomik canlanma bekleniyor.

18.07.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni açılan iplik fabrikası ziyaret ederek mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte Bitlis'te önemli bir istihdam artışı ve ekonomik canlanma bekleniyor. Vahit Kiler, fabrikanın kurulum süreci ve hedefleri hakkında detaylı bilgi vererek, fabrikanın kısa süre içinde tam kapasiteyle üretime geçeceğini ve bölge halkına önemli istihdam fırsatları sunacağını belirtti. 200 dönümlük arazi üzerine kurulu olan fabrikanın tam kapasiteye ulaştığında bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Vali Karaömeroğlu ve Başkan Tanğlay, üretim ve sağladıkları katma değer için firma yetkililerine teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Yeni Açılan İplik Fabrikası İstihdam Artışı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yeni Açılan İplik Fabrikası İstihdam Artışı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement