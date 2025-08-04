Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat\'ta Kadın Girişimcileri Destekledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Karakaya ilk olarak Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Karakaya, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Desteği Programı çerçevesinde Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen tekstil eğitim atölyesini inceledi. Merkezde kurulan atölyede kadınlara yönelik verilen mesleki eğitimler ve sunulan istihdam imkanları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karakaya, kadınların üretime katılımını destekleyen projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programın devamında Ahlat Kadın Kooperatifini ziyaret eden Vali Karakaya, kadın girişimcilerin el emeğiyle ürettikleri yöresel ürünleri yerinde inceledi. Kadınların istihdama ve yerel ekonomiye katkı sunan çalışmalarını takdirle karşılayan Vali Karakaya, emekleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaretlerinde Vali Karakaya'ya; Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS