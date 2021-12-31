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BM, gıda deposunun yağmalandığı Kuzey Darfur'da faaliyetini durdurdu - Son Dakika

BM, gıda deposunun yağmalandığı Kuzey Darfur'da faaliyetini durdurdu

31.12.2021 18:56
BM, gıda deposunun yağmalandığı Kuzey Darfur'da faaliyetini durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın El Fasher kentinde gıda deposunun yağlanmasının ardından bölgedeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın El Fasher kentinde gıda deposunun yağlanmasının ardından bölgedeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki El Fasher kentinde bulunan 3 gıda deposunun yağmalanmasının ardından bölgede insani yardımlarını durdurdu. Yapılan açıklamada, silahlı yağmalama olayında bin 900 ton gıdanın çalındığı, yardımların askıya alınmasından yaklaşık 2 milyon kişinin etkileneceği ifade edildi. WFP İcra Direktörü David Beasley, "Bu hırsızlık, yaklaşık 2 milyon insanı umutsuzca ihtiyaç duydukları gıda ve beslenme yardımından mahrum etti. Bu sadece ülke çapındaki operasyonlarımızda büyük bir gerileme olmakla kalmıyor, aynı zamanda personelimizi ve en savunmasız ailelerin ihtiyaçlarını karşılama çabalarımızı tehlikeye atıyor" dedi.

Yağmalama günlerce sürdü

WFP, hafta başında kimliği belirsiz silahlı bir grubun Kuzey Darfur'un başkenti el-Fasher'daki depolardan birine saldırdığını açıklamıştı. Buna karşılık yerel yetkililer sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalmıştı. Ancak saldırıların Perşembe gününe kadar devam ettiği, yüzlerce yağmacının depolarda büyük hasar bıraktığı aktarıldı. - HARTUM

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Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı, Sudan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BM, gıda deposunun yağmalandığı Kuzey Darfur'da faaliyetini durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, gıda deposunun yağmalandığı Kuzey Darfur'da faaliyetini durdurdu - Son Dakika
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