Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika
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Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore

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Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, 556 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

08.05.2024 12:53
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Bodrum'a 556 yolcusuyla geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, 556 yolcu getirdi.

Bodrum'da kruvaziyer turizmi sürüyor. İlçeye bugün gelen yolcu gemisi, Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore idi. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika
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