Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesaj yayımladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Bugün Amerikalı dokuma işçisi, cesur kadınların eşit işe eşit ücret, daha iyi çalışma ve yaşam şartları için canları pahasına gerçekleştirdikleri direnişin 167. yıl dönümü. Bugün, 1857'de Amerika'nın New York kentinde tekstil fabrikasında haklarını arayan, direnen işçilerle dayanışmanın engellenmesi için kapısına kilit vurulan fabrikada çıkan yangında, 129 kadın işçinin hayatını kaybettiği acı gündür. 8 Mart, erkeklere karşı hak eşitliği mücadelesinin ötesinde, kadınları baskı ve sömürü düzenine karşı mücadeleye davet eden onurlu bir direniş günüdür. Kadınların tüm dünyada eşitlik, adalet ve özgürlük için verdikleri mücadelenin sembolü olan Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınların tarih boyunca kazandığı hakları hatırlamalı ve gelecekteki mücadeleler için cesur ve kararlı olmalıyız. Biliyoruz ki kadınlar, hayatın her alanında var oldukça kentlerimiz daha yaşanabilir, daha kapsayıcı ve daha adil olacaktır. Bodrum Belediye Başkanlığım boyunca herkesin doğal olarak içinde yer alabileceği, kendisini bulabileceği, kendi özgünlüğünü koruyabileceği, her şartta var olma hakkını kullanabileceği bir kent oluşturmak hedefiyle kadınlarla birlikte çok önemli işlere imza attık. Şimdi ise hedefim, tüm Muğla'da yine kadınlarla birlikte bu hedefi gerçekleştirmektir. Kadınların hayatın her alanında özgürce yaşamını sürdürebilmesini Muğla'nın her yerinde desteklemek için, kadın politikalarının tüm Muğla'da hayata geçmesi için var gücümle çalışacağım. Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de kadınların hak ve özgürlüklerini savunmak için kararlılıkla çalışmaya, kadınların mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğime söz veriyorum.Bugünü sadece kutlamakla kalmayıp kadınların sesini duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya gelecek; cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, her alanda kadınların güçlenmesine ve katılımına destek olmak için mücadele edeceğiz. Herkesin, her şartta var olma hakkını kullanabildiği bir kent için kadın meclisleri, kadın örgütleri ve Muğlalı kadınlarla "Muğla'yı" yöneteceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, herkesin kent hizmetlerinden eşit yararlandığı ve her bireyin renk, ırk, cinsiyet, din ayırmaksızın kent planlamalarında yer aldığı ve kadın politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlandığı bir dünya diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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