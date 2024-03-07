Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir mesaj yayımlayarak kadınların haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

07.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:08
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesaj yayımladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Bugün Amerikalı dokuma işçisi, cesur kadınların eşit işe eşit ücret, daha iyi çalışma ve yaşam şartları için canları pahasına gerçekleştirdikleri direnişin 167. yıl dönümü. Bugün, 1857'de Amerika'nın New York kentinde tekstil fabrikasında haklarını arayan, direnen işçilerle dayanışmanın engellenmesi için kapısına kilit vurulan fabrikada çıkan yangında, 129 kadın işçinin hayatını kaybettiği acı gündür. 8 Mart, erkeklere karşı hak eşitliği mücadelesinin ötesinde, kadınları baskı ve sömürü düzenine karşı mücadeleye davet eden onurlu bir direniş günüdür. Kadınların tüm dünyada eşitlik, adalet ve özgürlük için verdikleri mücadelenin sembolü olan Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınların tarih boyunca kazandığı hakları hatırlamalı ve gelecekteki mücadeleler için cesur ve kararlı olmalıyız. Biliyoruz ki kadınlar, hayatın her alanında var oldukça kentlerimiz daha yaşanabilir, daha kapsayıcı ve daha adil olacaktır. Bodrum Belediye Başkanlığım boyunca herkesin doğal olarak içinde yer alabileceği, kendisini bulabileceği, kendi özgünlüğünü koruyabileceği, her şartta var olma hakkını kullanabileceği bir kent oluşturmak hedefiyle kadınlarla birlikte çok önemli işlere imza attık. Şimdi ise hedefim, tüm Muğla'da yine kadınlarla birlikte bu hedefi gerçekleştirmektir. Kadınların hayatın her alanında özgürce yaşamını sürdürebilmesini Muğla'nın her yerinde desteklemek için, kadın politikalarının tüm Muğla'da hayata geçmesi için var gücümle çalışacağım. Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de kadınların hak ve özgürlüklerini savunmak için kararlılıkla çalışmaya, kadınların mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğime söz veriyorum.Bugünü sadece kutlamakla kalmayıp kadınların sesini duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya gelecek; cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, her alanda kadınların güçlenmesine ve katılımına destek olmak için mücadele edeceğiz. Herkesin, her şartta var olma hakkını kullanabildiği bir kent için kadın meclisleri, kadın örgütleri ve Muğlalı kadınlarla "Muğla'yı" yöneteceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı, herkesin kent hizmetlerinden eşit yararlandığı ve her bireyin renk, ırk, cinsiyet, din ayırmaksızın kent planlamalarında yer aldığı ve kadın politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlandığı bir dünya diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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