Bodrum Belediyesi 2024'te 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi 2024'te 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı

Bodrum Belediyesi 2024\'te 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı

Bodrum Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında 2024 yılında 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıttı. Dezavantajlı vatandaşlara destek veren belediye, eğitim yardımları ile de 520 öğrenciye kırtasiye paketi sağladı.

19.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Bodrum Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında 2024 yılında kent genelinde 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Bodrum Yarımadası genelinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi, toplumun refahını artıracak sosyal yardımlarına 2024 yılında da devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu, dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Ekipler, yıl boyunca 2 bin 700 ihtiyaç sahibi vatandaşın başvurusunu alırken hane ziyaretlerinde bin 70 kişiyle birebir görüşme sağladı. 2024 yılında toplam 10 bin 850 sosyal destek kartı dağıtan Sosyal Hizmetler Bürosu; çeşitli ayni yardımlarda bulunurken bin 38 bebek bezi, 456 hasta bezi, 18 bebek maması ve 557 su deposu temini sağladı. Eğitim destekleri kapsamında ise 520 öğrenciye kırtasiye paketi verildi.

"Vatandaşlarımızın nerede ihtiyacı varsa orada olacağız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Toplumun refah düzeyini artıracak projeler üretmeyi ve vatandaşlarımıza yardım ederek onların hayatlarına dokunmayı önemsiyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin mutluluğunu ve yaşam kalitesini ön planda tutuyor; ekonomik sıkıntıların yükseliş gösterdiği günümüzde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba harcıyoruz. Belediyemizin göz ardı edilemeyecek öneme sahip birimi olan Sosyal Hizmetler Büromuzda yapılan özverili çalışmaları yakından takip ediyorum. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan bu önemli birimimizde çalışan, emek veren, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çabalayan tüm personele teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın okulda, evde, işte nerede ihtiyacı varsa bizler orada olacağız" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi 2024'te 10 Bin 850 Sosyal Destek Kartı Dağıttı - Son Dakika

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