Bodrum Belediyesi Atalık Yerli Tohum Fidelerini Üreticilere Dağıtacak

Yerel

Bodrum Belediyesi tarafından atalık yerli tohumlardan üretilen fideler üreticiye dağıtılacak. Başvurular, 12 Nisan'da son bulacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Yerel Tohum Merkezi ve Üretim Serası'nda atalık yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtımı yapılacak. Fide desteğinden yararlanmak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne 12 Nisan Cuma gününe kadar başvurulabilecek.

Fide desteği için üreticilerin ikametgahının ve üretim yaptığı arazinin Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması, üretici olduğunu belgelemesi (2024 vizeli ÇKS Belgesi, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Pazarcı-Üretici Kimlik Kartı, TARKO Üyesi, Sulama Birliği Üyesi gibi üretim yaptığına dair en az bir belge) gerekecek.

Detaylı bilgiye 444 00 48/ 1238 (dahili) ya da 0 (530) 232 14 08 numaralarından ulaşılabilecek. Ayrıca tarimsalhizmetler@bodrum.bel.tr adresinden ya da Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 7'den bilgi alınabilecek.