Bodrum Belediyesi Halk Plajlarında Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Halk Plajlarında Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Halk Plajlarında Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi ilçe genelinde, halk plajları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı koylarda temizlik ve düzenlenme çalışmalarını sürdürüyor. Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkii'nde yapılan çalışmalarla plajların temizliği ve düzeni sağlandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri bölgede inceleme yaparak iddiaları doğruladı.

29.05.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Bodrum Belediyesi ilçe genelinde, halk plajları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı koylarda temizlik ve düzenlenme çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi tarafından temizlik ve düzenlenme çalışmaları kapsamında Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkii'nde şemsiye çalışması yapıldı. Şemsiye çalışması ardından Bodrum Belediye AŞ tarafından, Müskebi Kafe yanında bulunan Ulu Dere'nin azmağında biriken ve teknelerin giriş çıkışını engellemeye başlayan alandaki dip kumu alındı. Alınan kum, bölgeye yakın plajlardaki kuma uygun olması dolayısıyla Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kabakum Mevkiine döküldü. Bölgede, hava şartlarına bağlı oluşan bozulmaları düzeltmek için tesviye ve temizlik çalışmaları da yapıldı.

Başkan Mandalinci, bölgede incelemelerde bulundu

Bazı haber siteleri ve sosyal medya sayfalarında Kabakum Mevkiine lağım kokulu pis kumun döküldüğü iddiaları üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri bölgede inceleme yaptı.

Kumun tesviye işleminin ardından yapılan sulama ve düzenleme çalışmaları sonrasında bölgede herhangi bir koku olmadığı, kumun çamurlaşmadığı, bölgeye yakın diğer koylarda ve sahillerde bulunan kum ile aynı özellikler taşıdığı tespit edildi.

Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik ve düzenlenme çalışmalarına devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Halk Plajlarında Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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