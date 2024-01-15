 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veriyor

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Merkezde bulunan uzmanlar tarafından beslenme programı hazırlanırken, psikolojik destek ve ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetler de verilmektedir. Ayrıca danışanlara 6284 Sayılı Kanun ve hakları hakkında bilgilendirme yapılmakta ve KADES telefon uygulaması kullanımı konusunda yardımcı olunmaktadır. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların mücadelesinin ve eşit politikalarının yanında yer alacağını belirtmiştir.

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veriyor
15.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:34
Abone Ol

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınlara yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

İki klinik psikolog, bir uzman psikolojik danışman, bir avukat, sosyolog ve diyetisyen ile beş idari personelin görev yaptığı Kadın Danışma Merkezi, danışanlara sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.

Danışma merkezinde bulunan diyetisyen tarafından ihtiyaca yönelik beslenme programı hazırlanırken danışanların detaylı vücut analizi yapılıyor. Anne çocuk beslenmesi, kronik rahatsızlıklar, metabolizma hastalıkları, yeme bozuklukları konusunda da hizmet veriliyor. Danışma merkezinde ergen ve kadın danışanlara yönelik psikolojik danışmanlık, ebeveyn danışmanlığı, engelli yakınlarına psikolojik destek de sağlanıyor.

Kadın Danışma Merkezine gelen danışanlara 6284 Sayılı Kanun ve hakları konusunda bilgilendirme yapılıp konu ile ilgili broşür ve el kitapçıkları veriliyor. Danışanların kendisi veya başkasının şiddete uğrama durumunda kullanılabilmesi için KADES telefon uygulaması indirilip kayıt oluşturulmasına yardımcı olunuyor. Vatandaşlar, 444 31 63'ten Kadın Danışma Merkezi çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek.

"Eşit ve şiddetsiz bir Bodrum için çalışacağız"

Çalışmalar ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir yerel yönetim anlayışıyla tüm belediye kaynaklarını harekete geçirdik. İmzaladığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nın olmazsa olmazlarından Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırladık. Kadın Danışma Merkezini, Acil Yardım Hattını, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Toplumsal Eşitlik Bürosu'nu oluşturduk ve en son Kadın Konuk Evi'ni açtık. Tek bir kişiyi bile geride bırakmadan herkes için yaşanası bir Bodrum'u birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Katılımcılığı tüm aşamalarda benimseyerek güvenli, eşit ve şiddetsiz kent için bundan sonra da kadınlarla birlikte çalışmaya hazırım. Büyük bir mutlulukla diyorum ki Bodrum Belediye Başkanı olarak kadınların verdiği mücadelenin ve eşit politikalarının tarafında yer almaya devam edeceğim. Eşit ve şiddetsiz bir Bodrum için hep birlikte çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyetisyen, Ahmet Aras, Bodrum, KADES, Yerel yönetim, Güvenlik, Şiddet, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veriyor - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement