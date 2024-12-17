Bodrum Belediyesi\'nden Medikal Malzeme Desteği

Yerel

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu, yarımada genelinde yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelliler, yaşlı vatandaşlar ve medikal malzeme kullanma gereksinimi olan hastalar başta olmak üzere ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.

Vatandaşlardan gelen taleplere istinaden, sağlık ve sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi sonrası hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüteç ve oturaklı tuvalet gibi malzemeleri bedelsiz temin eden ekipler, 2024 yılı içerisinde 397 vatandaşa destek oldu. Medikal malzeme destekleri kapsamında 122 vatandaşa hasta yatağı, 140 vatandaşa manuel tekerlekli sandalye, 60 vatandaşa yürüteç, 45 vatandaşa koltuk değneği ve 30 vatandaşa oturaklı tuvalet desteği verildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu'na ulaşmak isteyenler, Belediye Çağrı Merkezi, Sosyal Hizmetler Bürosu ya da Sağlık Hizmetleri Bürosu'nun telefon numaralarını arayabilir. - MUĞLA