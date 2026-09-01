Bodrum\'da Adli Yıl Açılışında Başsavcı İşlek: Organize Suç Örgütlerine Göz Açtırmayacağız, Hiçbir Suçlu Cezasız Kalmayacak

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Yıl Açılış Programı düzenlendi. Başsavcı Behçet İşlek, "Bölgemizin huzurunu ve turizm kenti kimliğini hedef alan organize suç örgütlerine, sokak çetelerine ve suç kaynaklarına karşı asla göz açtırmayacak; hiçbir suçu ve suçluyu cezasız bırakmayacağız" dedi.

Adliyenin kafeteryasındaki programa Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, hakimler, savcılar, avukatlar, birim müdürleri ve adliye personeli katıldı.

Kaymakam Sırmalı, yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, yeni Adli Yıl münasebetiyle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Bugün, hukukun üstünlüğünü egemen kılmak, hak ve özgürlükleri kararlılıkla korumak adına yeni bir adli yıla başlamanın sorumluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm yargı camiamıza ve özellikle Bodrum'umuzun adalet teşkilatına hayırlı olmasını diliyorum. Adli yıl açılışları, yalnızca takvimsel bir başlangıç değil; aynı zamanda geride bıraktığımız dönemin muhasebesini yaparak, vatandaşımızın sesine kulak veren, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet mekanizmasını daha ileri taşıma irademizi tazelediğimiz önemli günlerdedir. Adalet Bakanlığımızın ve Bakanımız Akın Gürlek'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; bu yeni adli yılda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak en temel önceliğimiz, vatandaşımızın adliyeye adım attığı an kendini güvende hissettiği, hızlı ve şeffaf bir sistemi hakim kılmaktır. Adli süreçlerdeki idari ve yapısal tıkanıklıkları ortadan kaldırmak için titizlikle çalışıyoruz. "Geciken adalet, adalet değildir" anlayışıyla; dosyaların makul süreler içerisinde sonuçlandırılmasını sağlayacak idari tedbirleri ve özel çalışma planlarını kararlılıkla uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine en kolay şekilde erişebileceği, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.

Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in liderliğinde adliyelerimizde hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ve Alo Adalet uygulaması, adalet hizmetlerinde çığır açan son derece kıymetli adımlardır. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak biz de bu vizyonu yerelde eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Bölgemizin huzurunu ve turizm kenti kimliğini hedef alan organize suç örgütlerine, sokak çetelerine ve suç kaynaklarına karşı asla göz açtırmayacak; hiçbir suçu ve suçluyu cezasız bırakmayacağız. Toplumumuzun huzurunu ve özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin hayatını tehdit eden uyuşturucu ile etkin mücadeleyi en öncelikli meselelerimizden biri olarak görüyor; zehir tacirlerine ve gençlerimizi hedef alan yasadışı yapılanmalara karşı kesintisiz ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Hakimi, savcısı, avukatı ve adliyemizin tüm idari personeliyle bizler büyük bir aileyiz. Yargının kurucu unsurlarının uyum ve liyakat içinde çalışması, adalet inancımızın en büyük teminatıdır. Bu vesileyle, görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren tüm yargı çalışanlarımıza başarılar diliyor; "Adalet mülkün temelidir" düsturuyla yeni adli yılın ilçemize, ülkemize ve milletimize adalet, huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum. Sayın Bodrum Kaymakamımıza ve siz kıymetli basın mensuplarına katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım"