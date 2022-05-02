Bodrum'da bayram konserleri ertelendi - Son Dakika
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Bodrum'da bayram konserleri ertelendi

02.05.2022 20:27

Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Hava muhalefeti bayram programlarını olumsuz etkiledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram haftası boyunca ünlü sanatçıların çıkacağı konserler, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bodrum'da bayram konserleri ertelendi

Hava muhalefeti bayram programlarını olumsuz etkiledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram haftası boyunca ünlü sanatçıların çıkacağı konserler, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Konserlerin, Kurban Bayramı'nda yapılması planlanıyor.

Bodrum'da toz taşınımının etkisiyle gökten adeta çamur yağdı. Olumsuz hava şartları, ilçedeki bayram programlarını da olumsuz yönde etkiledi. AZKA Otel'de bayram haftası boyunca açık havada konserler organize edilmişti. Hülya Avşar, Funda Aras, Özcan Deniz, Kubat ve Gülşen'in sahne olacağı konserlerin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle konserleri ertelemek durumunda kaldıklarını ifade ederek şöyle dedi: "Planlarımız, bu konserleri açık havada yapmaktı ama hava şartlarından dolayı ekipmanları içeri taşımakta biraz zorlandık. O yüzden ileri bir tarihe ertelendi. Tahmin ediyorum bir dahaki bayramda aynı isimlerle çalışırız. Talep iyiydi. Çünkü Türkiye'nin önde gelen isimleri sahneye çıkacaktı. Hava şartları ve teknik ekipman sıkıntısı dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık."

Hava şartları ve tatilin uzatılmamasını doluluk oranlarını olumsuz şekilde etkilediğini sözlerine ekleyen Bülent Kaya; "Şu anda yüzde 80 doluluk ama bayram dönemlerinde yüzde yüz dolulukla çalışıyorduk. Çok büyük bir yoğunluk yok, Bodrum genelinde de aynı şekilde. Artık sezon açıldığında okullar kapandığında daha yüksek doluluk oranlarına ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Bodrum'da bayram konserleri ertelendi
Bodrum'da bayram konserleri ertelendi
Bodrum'da bayram konserleri ertelendi
Bodrum'da bayram konserleri ertelendi

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Kurban Bayramı, Bodrum, Bayram, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da bayram konserleri ertelendi - Son Dakika


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