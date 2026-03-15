Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor - Son Dakika
Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor

Bodrum\'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor
15.03.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bitez Mahallesi'ndeki Bergamut Caddesi asfalt serim çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla birlikte caddede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Caddenin 16 Mart'ta trafiğe açılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık dört aydır süren altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelinirken cadde yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bergamut Caddesi'nin 650 metrelik bölümünde 2,5 ay önce sıcak asfalt çalışması yapıldı. Çalışmaların devamında caddenin kalan 550 metrelik bölümünde yaklaşık 1000 ton sıcak asfalt finişer makinesi ile serildi. Ekiplerin gece gündüz süren yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen asfalt serimi çalışmaları sırasında Başkan Mandalinci de sahada incelemelerde bulundu. Başkan Mandalinci, incelemeleri sırasında bir süre silindirin direksiyonuna geçerek asfalt düzeltme çalışmalarına eşlik etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bergamut Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt serimi ile yolun üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu. Yapılan çalışmayla birlikte bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Bergamut Caddesi'nde yürütülen çalışmalar yalnızca asfalt serimi ile sınırlı kalmadı. Yaklaşık dört aylık süreçte MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekipleri altyapı çalışmalarını koordineli şekilde tamamladı.

Yol çalışmalarıyla birlikte bölgede kaldırım ve bordür imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Başkan Mandalinci: "Bodrum'a yakışan yollar için çalışıyoruz"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Yaklaşık dört aydır MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla sürdürülen altyapı çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. Serdiğimiz sıcak asfalt ile birlikte Bitez Bergamut Caddesi artık vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde kullanabileceği, Bodrum'a yakışan bir yol haline geliyor" dedi.

Başkan Mandalinci, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekiplerin planlama doğrultusunda kent genelinde finişerle sıcak asfalt ve greyder ile serme asfalt çalışmalarına da aralıksız devam edeceğini belirtti.

Başkan Mandalinci'ye incelemeleri sırasında Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, Fen İşleri Müdürü Okan Koban ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü de eşlik etti.

Pazartesi trafiğe açılıyor

Asfaltın soğumasının ardından Bitez Bergamut Caddesi'nin 16 Mart Pazartesi günü trafiğe açılması planlanıyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kaldırım ve bordür çalışmaları ile birlikte cadde, yenilenen aydınlatmalarıyla modern bir görünüme kavuşacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor - Son Dakika
