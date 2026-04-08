Bodrum'da Cinayet Sanığına Ağır Ceza

08.04.2026 00:54
Eski eşi Hüsne Topal'ı öldüren Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2024 yılında eski eşi Hüsne Topal'ı silahla öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanık Hacı Ömer Alçı, "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, taraf avukatları ile müşteki yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararda, sanığın fiilden sonraki tutum ve davranışları ile yargılama sürecindeki hali değerlendirilerek pişmanlık gösterdiğine yönelik mahkemece olumlu kanaat oluşmadığı belirtildi. Bu nedenle sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı kaydedildi.

Duruşma sonrası adliyeye önünde açıklamalarda bulunan avukat Perihan Ceviz, şunları söyledi:

"Bizler bu dosyayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak vekaleten takip ediyorduk. Yine Bodrum Kadın Dayanışma Derneği de bu dosyanın takipçisiydi. Bugün çıkan karar neticesinde sanık kadına karşı ve eski eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı ve takdiri indirim dahil olmak üzere cezada hiçbir indirim uygulanmadı. Bizler sonuç ceza miktarı itibariyle sabıkasız olmasına rağmen sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları pişmanlık naraları atmasına rağmen yine de arka planda hiçbir pişmanlığı bulunmaksızın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen söylemleri sebebiyle takdiri indirim uygulanmaması sebebiyle de karardan memnun olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bununla birlikte bizler somut olayda tasarlamanın da olduğu kanaatiyle bu kararı istinafa taşıyacağız. Ancak sonuç ceza miktarı itibariyle sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılması caydırıcılık politikasına da etkili olacaktır kanaatindeyiz."

Kaynak: ANKA

