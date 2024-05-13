Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bodrum\'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bodrum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

13.05.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Bodrum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında sabah saatlerinde Bodrum Eski Otogar'dan bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile İskele Meydanında etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

İskele Meydanında düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisinde, Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin seramik ve resim sergisi açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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