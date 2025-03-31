Bodrum\'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç, binanın cephesine yıkıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri yapılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkkuyusu Mahallesi Davut Sokak'taki karanfil ağacı, rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

Yolun karşısındaki binanın cephesine yaslanan ağaç, yolu araç trafiğine tamamen kapattı. Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kimi vatandaşların tehlikeli olmasına rağmen yaya olarak ağacın gövdesinin altından geçtikleri görüldü. İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Fırtına nedeniyle sahildeki işletmelerin minderleri denize uçtu, park halindeki skuterler ve çöp bidonları yere devrildi. Gümbet sahilindeki bir iskelenin üzerine inşa edilen kabin, rüzgarla yerinden sökülerek sahile doğru devrildi. Olayda yaralanan olmadı. Bitez Koyu'nda bağlı amatör balıkçı kayıklarının dalgaların etkisiyle su aldığı gözlendi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bodrum ile Datça ve Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek. - MUĞLA