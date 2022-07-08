Bodrum'da kurban kesim yerleri bayrama hazır

Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve modern bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, kurban satış yerlerinde denetimler sürdürürken satış noktalarındaki esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap vererek Kurban Bayram'ı için hazırlıklar yapıyor. Bodrum ilçesi Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanması konusunda aldığı karara göre; Kızılağaç Deve Güreşi Arenası, Turgutreis Mahallesi Temizlik İşleri Şantiyesi, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü Mahalleleri'nde Bodrum Caddesi Eski Çöplük Mevkii, Konacık ve Bitez Mahalleleri için Konacık Mezarlıklar Müdürlüğü, Ortakent Mahallesi'nde Belediye Kademesi, Kadıkalesi'nde ise Cami Yanı Arazisi geçici kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Belirlenen satış ve kesim noktalarında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri günler öncesinden su, elektrik, altyapı ve gölgelendirme çalışmalarını tamamladı.

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirirken Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kurbanlık hayvan satış yerlerinde, kurbanlıkların küpe kontrollerini satış boyunca sürdürecek. Kurban Bayramı süresince vatandaşların Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 444 00 48 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecekleri bildirilirken 2022 yılı kurban hizmetleri uygulanmasına dair tebliği uyarınca belirlenen yerler dışında kurban kesimi yaparak çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacak.

Türk Hava Kurumu tarafından Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin de desteğiyle mesai mefhumu gözetmeksizin yarımadadaki tüm mahallelerde kurban derilerinin toplanacağı belirtildi. Kurban Bayramı öncesi ve süresince satış ve kesim yerleri, salgın hastalık ve sağlık yönünden Resmi Veteriner Hekimler ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ve koordinasyonuyla etkin ve sürekli olarak denetlenerek kontrol edilecek. - MUĞLA