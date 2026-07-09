Bitez ve Ortakent'teki Makilik Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA) - Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bitez Mahallesi yönüne ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada yangının ilk andan itibaren tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındığını belirtti.

Başkan Mandalinci, "Saat 23.30 sıralarında Ortakent'te makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisini artırmasıyla birlikte Bitez Mahallemize doğru tırmanış gösterdi ve yer yer yerleşim bölgelerini tehdit etti. Yangının ilk anından itibaren Bodrum Kaymakamlığımız, Bodrum Belediyemiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, gönüllülerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz ve belediye personellerimizle birlikte alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Mandalinci, "Bir santimetrekare daha ormanımızın yanmaması için müthiş bir azim ve özveriyle bütün ekiplerimiz sahada görev yaptı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yangının ilk çıkış noktası olan Ortakent'te soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Mandalinci, "Artık korkulacak, endişe edecek bir durum çok şükür ki kalmadı. Ancak sabaha kadar ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

VATANDAŞLARA YANGIN UYARISI

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Bodrum'un yangın açısından yüksek risk taşıyan bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Mandalinci, "Ormanlık alanlarda piknik, mangal, çadır gibi faaliyetler sırasında kesinlikle ateş yakılmamalı. En ufak bir kıvılcım bile büyük felaketlere yol açabilir. Bir yangın belirtisi görüldüğünde, eğitimli ve yetkili kişiler dışında kimsenin kendi başına müdahale etmeye çalışmaması gerekiyor. Hızlı bir şekilde itfaiyeye, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine, belediyemize veya kaymakamlığımıza bilgi verilmelidir" ifadesini kullandı.