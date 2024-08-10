Bodrum'da Su Krizi: Mumcular Barajı Kapatıldı, Vatandaşlar Su Tankerlerine Koştu - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da Su Krizi: Mumcular Barajı Kapatıldı, Vatandaşlar Su Tankerlerine Koştu

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da yaşanan su krizi, Mumcular Barajı'nın kapanmasıyla daha da derinleşiyor. Su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar su tankerlerine yönelirken, turizm sezonunun etkilenmesi endişe yaratıyor.

10.08.2024 20:07
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Bodrum'da su krizi derinleşiyor

Mumcular Barajı kapatıldı, vatandaşlar depolarını doldurmak için su tankerlerine koştu

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 12'ye düşerken, bu kritik eşik barajın tamamen kapatılmasına yol açtı. Barajın ölü hacime inmesi, Bodrum'un su altyapısına ciddi bir darbe vurdu. Su alımının durdurulmasıyla birlikte yarımada genelinde su sıkıntısı baş gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Bodrum'da yaşanan su krizi, turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde büyük endişe oluşturuyor. Mumcular Barajı'nın kapanmasının ardından, Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı ve yeraltı su kaynaklarından karşılanmaya çalışılıyor. Ancak Geyik Barajı'nda da durum parlak görünmezken su seviyesi hızla azalarak yüzde 31'e kadar geriledi. Bu durum, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.

Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu. Suların akmadığı bu bölgelerde, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu. Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı.

Belediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcarken, vatandaşlar ise kesintilerin bir an önce sona ermesi için yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor. Bodrum'da yaşanan bu su krizi, kentin altyapısının geleceği ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Krizin ortasında kalan Bodrumlular, sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerle gelen suya bağımlı hale geldi. Turizm cenneti olarak bilinen Bodrum'da bu durumun uzun vadede hem yerel halkı hem de turizmi olumsuz etkileyebileceği endişesi büyüyor. Yetkililer, bölgedeki su yönetimi politikalarını yeniden gözden geçirirken, vatandaşlar bir an önce kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi'nin su tankerleriyle yaptığı acil müdahale krizin etkilerini hafifletmek için önemli bir adım olsa da, Bodrum'un su sorununu çözmek için daha geniş çaplı ve uzun vadeli stratejilerin gerektiği açıkça görülüyor.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Su Krizi: Mumcular Barajı Kapatıldı, Vatandaşlar Su Tankerlerine Koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Su Krizi: Mumcular Barajı Kapatıldı, Vatandaşlar Su Tankerlerine Koştu - Son Dakika
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