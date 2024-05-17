Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı'nın emekli olmasının ardından yerine tecrübeli isim Kenan Coşkun atandı.
Uzun yıllar Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Hüzeyin Kazlı aldığı kararla emekli oldu ve görevinden ayrıldı. Hüseyin Kazlı'dan boşalan müdürlüğe itfaiyede grup amiri olarak görev yapan tecrübeli isim Kenan Coşkun atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kenan Coşkun yeni görevine başladı. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı'nın emekli olması sonrası yeni atama - Son Dakika
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