Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu Konseri - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, İzzet Baysal Şükran Günleri'nin 1. Günü gerçekleştireceği konserde Bolulu sanatseverlerle buluşacak. Konserde sahne alacak şef Tahsin Arslan yönetimindeki Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, seslendireceği türkülerle Bolulu sanatseverlere unutulmayacak bir gece yaşatacak. Bolu Belediyesi, gerçekleşecek ücretsiz konsere tüm Bolu halkını davet etti.

06.05.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
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Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, İzzet Baysal Şükran Günleri'nin 1. Günü gerçekleştireceği konserde Bolulu sanatseverlerle buluşacak. "Türkülerle Diriliş Destanı" adlı konseri tüm Bolu halkı davet edildi.

Bolu'nun babası olarak her yıl anılan hayırsever İzzet Baysal anısına bu yıl 11-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 35. İzzet Baysal Şükran Günleri'nin 1. günü şef Tahsin Arslan yönetimindeki Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu "Türkülerle Diriliş Destanı" düzenleyecek. 11 Mayıs Cumartesi günü Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser 20.30'da başlayacak. Konserde sahne alacak şef Tahsin Arslan yönetimindeki Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, seslendireceği türkülerle Bolulu sanatseverlere unutulmayacak bir gece yaşatacak. Bolu Belediyesi, gerçekleşecek ücretsiz konsere tüm Bolu halkını davet etti. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu Konseri - Son Dakika

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