Bolu'da Esnafın Şaka Kurbanı Olması Viral Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Esnafın Şaka Kurbanı Olması Viral Oldu

Bolu\'da Esnafın Şaka Kurbanı Olması Viral Oldu

Bolu'da bir esnaf, dilenci rolündeki iş arkadaşına cebindeki tüm parayı vererek şakaya maruz kaldı.

27.11.2024 16:00
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Bolu'da esnaflık yapan bir kişi dilenci rolüne giren iş arkadaşına cebindeki tüm parasını verdi. Kendisine şaka yapıldığının farkına varmayan esnafın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bolu'nun Tarihi Yukarı Çarşısı'nda bulunan bir iş yerinde esnaflık yapan Hamdi Ertem'e yapılan şaka sosyal medyada viral oldu. Aynı iş yerinde çalışan Gizem Çevik, dilenci rolüne girerek iş arkadaşı Hamdi Ertem'den para istedi. Genç kızı tanımayan adam cebindeki tüm parayı verdi. O anlarda diğer çalışanlar ise telefonla yaşananları kayıt altına aldı. Eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşması üzerine büyük beğeni topladı.

Şakanın başrolü Gizem Çevik yaşananları anlattı. Olayın doğaçlama geliştiğini belirten Çevik, "Tamamen doğaçlama gelişen bir videoydu. Pazar günüydü. Hamdi abi de çok tatlı, iyi bir insan. Yani sadece mizah amaçlı çekilmiş bir video. Biz dışarıda dayanamadık, artık güldük. O anlamadı ama, sonradan oturduğumuzda video daha da ilerledi. Yoksa orada bitecekti. Herkesin birbiriyle şakalaştığı bir şeydi bu. Kahve içtik, şakalaştık, güldük sonrasında. Videonun sonunda 'Bu bizim kız' diyor. Kızı değilim, sadece aynı yerde çalıştığım bir abi" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Magazin, 3-sayfa, Yerel, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Esnafın Şaka Kurbanı Olması Viral Oldu - Son Dakika

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