Bolu'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi

Bolu\'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Sümer Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın garajında fişe takılan hava kompresörü yangına neden oldu. Alevler otomobile ve apartmana zarar verirken, dumandan etkilenen 2 kişi ile yanıkları oluşan araç sahibi olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Bolu'da 4 katlı bir apartmanın garaj kısmında fişe takılan hava kompresörü yangın çıkmasına neden oldu. Apartmanın duvarlarına ve bir otomobile zarar veren yangında 3 kişi dumanlardan etkilendi.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Sümer Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli vatandaş aracının lastiğini şişirmek için apartmanın garajındaki hava kompresörünü fişe taktı. Bir süre sonra kompresörün bağlı olduğu prizden kıvılcımlar çıkmasıyla yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm garajı sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar otomobilini yanan garajdan uzaklaştırmak isteyen S.T. başarılı olamadı ve alevlerin sıçradığı aracın sağ kısmı da yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde ve apartmanda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ve aracını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan S.T.'nin tedavisi ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Yerel, Bolu, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

12:34
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:37:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement