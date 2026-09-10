Bolu\'da garajda hava kompresörü yangın çıkardı, 3 kişi dumandan etkilendi

Bolu'da 4 katlı bir apartmanın garaj kısmında fişe takılan hava kompresörü yangın çıkmasına neden oldu. Apartmanın duvarlarına ve bir otomobile zarar veren yangında 3 kişi dumanlardan etkilendi.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Sümer Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli vatandaş aracının lastiğini şişirmek için apartmanın garajındaki hava kompresörünü fişe taktı. Bir süre sonra kompresörün bağlı olduğu prizden kıvılcımlar çıkmasıyla yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm garajı sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar otomobilini yanan garajdan uzaklaştırmak isteyen S.T. başarılı olamadı ve alevlerin sıçradığı aracın sağ kısmı da yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde ve apartmanda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ve aracını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan S.T.'nin tedavisi ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.