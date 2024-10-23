Bolu'da İstek ve Şikayet Çözüm Oranı %96'ya Yükseldi - Son Dakika
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Bolu'da İstek ve Şikayet Çözüm Oranı %96'ya Yükseldi

Bolu\'da İstek ve Şikayet Çözüm Oranı %96\'ya Yükseldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin son bir yılda istek ve şikayetlerdeki çözüm oranının %17'den %96'ya yükseldiğini açıkladı. Özcan, bu başarıyı tüm belediye çalışanlarıyla başardıklarını vurguladı.

23.10.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin son bir yılda gösterdiği performansla, istek ve şikayetlerdeki çözüm oranının yüzde 17'den yüzde 96'ya yükseldiğini açıkladı. Özcan, bu yüzde 79'luk artışın arkasındaki emeği vurgulayarak, "Tüm belediye çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Ayrıca, bize 'Sen işine bak' diyenlere de bu başarımız cevap olsun" dedi.

Bolu Belediyesi, vatandaşların istek ve şikayetlerine yaptıkları dönüş istatistiklerini paylaştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada son bir yılda çağrı merkezi, sosyal medya ve bireysel başvurularla iletilen toplam 30 bin 308 istek ve şikayetin 29 bin 143'ü çözüme kavuştuğu belirtildi. Ayrıca kalan bin 165 başvuru için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

"Büyük başarıyı belediye çalışanlarımızla birlikte başardık"

Başkan Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldiği 2019 yılında yalnızca %17 olan çözüm oranının son bir yılda %96'ya ulaştığını belirtti. Özcan, "2019'da Boluluların istek ve şikayetlerinin sadece %17'si çözülebilirken, bu oran şimdi %96'ya çıktı. Bu büyük başarıyı tüm belediye çalışanlarımızla birlikte başardık. İşimizi layıkıyla yapıyoruz ve Bolu'nun sorunlarına sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da İstek ve Şikayet Çözüm Oranı %96'ya Yükseldi - Son Dakika

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