Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu'da 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile birlikte 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.