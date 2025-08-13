Bolu\'da Perseid Meteor Yağmuru Coşkusu

Bolu'da fotoğraf tutkunları perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu ormanlık alanlara akın etti.

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri Hıdırşeyhler yaylasında yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu.

"Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız"

Fotoğraf çekilen ortamda ışık seviyesinin en az olması gerektiğini vurgulayan BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, "Biz düzenli olarak fotoğraf dersleri veriyoruz. Hem uzun pozlama dersini burada yapıyoruz hem de yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu'da bu gece çok temiz hava var. Bolu'da bir çok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti" dedi. - BOLU