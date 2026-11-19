Bolu'da sağanak yağmur kent genelinde etkili olurken hava sıcaklığı 14 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, vatandaşlar şemsiye kullandı ya da kapalı alanlara sığındı; yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor.
BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da sabah saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kent genelinde etkisini gösteren yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalanmamak için şemsiye kullanırken, bazıları ise kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Kentte, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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