Bolu'da Turizm ve Tarım Komisyonları Kuruldu - Son Dakika
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Bolu'da Turizm ve Tarım Komisyonları Kuruldu

Bolu\'da Turizm ve Tarım Komisyonları Kuruldu

Bolu İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantısında Turizm ve Termal Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları kuruldu. Yeni kurulan komisyonlar, Bolu'nun turizm, tarım, orman ve hayvancılık konularında geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacak.

07.08.2024 14:38
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İl Genel Meclisi Ağustos Ayı toplantısında Bolu için büyük önem arz eden Turizm ve Termal Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları kuruldu.

Bolu merkez ve diğer ilçe köyleri ile alakalı önemli kararların alındığı İl Genel Meclisinde, Ağustos Ayı toplantıları devam ederken, meclisin son oturumunda Bolu'nun geleceği için oldukça önemli olan iki komisyon daha kurulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda mecliste gurubu bulunan AK Parti adına Erhan Çiftçi, CHP adına Erhan Beykoz ve MHP adına Salih Acar imzasıyla yeni komisyonların kurulması talebiyle verilen önergede şu ifadeler kullanıldı; "İlimizin geleceği açısından oldukça önem arz eden konuların başında turizm gelmektedir. Turizm kaynaklarımızın daha verimli değerlendirilmesinin önünü açabilmek ve ilimize katkı sunabilmek amacıyla İl Genel Meclisimiz bünyesinde Turizm ve Termal Komisyonu kurulması, ayrıca ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında, üretim ve istihdam anlamında önemli rolü olan tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalar yapılabilmesi adına İl Genel Meclisimiz bünyesinde Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu kurulması önem arz etmektedir. Bu iki komisyonun kurulması talebimizi meclisimizin taktirlerine arz ederiz."

Meclise sunulan önerge meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Ardından seçim yapılarak oy birliği ile Turizm ve Termal Komisyonuna; Mustafa Nuri Gürsoy, İsmail Uysal, Metin Doğangün, Hüseyin Yıkılmaz, İlyas Maraba, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna; Zerrin Yavuz Açıkalın, İsmail Akman, Ayhan İşbilen, Ersan Mamur ve Mehmet Karacakaya seçildi.

Mevcut haliyle İl Genel Meclisi'nde Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler olmak üzere 4 ihtisas komisyonu bulunuyor. Son alınan kararla bu komisyonlara Turizm ve Termal Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu eklendi. Yeni komisyonlarda yer alacak il genel meclis üyeleri, Bolu için önem arz eden turizm, tarım, orman ve hayvancılık konularında Bolu'nun geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacak. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Turizm ve Tarım Komisyonları Kuruldu - Son Dakika

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