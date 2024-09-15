Bolu\'da Yeni Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kuruldu

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Yeni kurulan " Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı"nın (Bolsev) tanıtımı yapıldı. Vakfın hedeflerini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Vakfın amacı, öğrencilerimizi okutmak. Yoksul, hasta, engelli vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve Bolu'ya bir huzurevi kazandırmak" dedi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde kurulan vakfın lansman toplantısı yapıldı. Vakfın kuruluş hedefi, Bolulu öğrencilere burs vermek, ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak ve Bolu'ya modern bir huzurevi kazandırmak olarak açıklandı. Vakfın hedefi ise lise ve üniversite düzeyinde en az bin öğrenciye burs imkanı sağlamak olarak belirlendi.

Başkan Özcan'dan 1 milyon TL bağış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, burada yaptığı konuşmada, "Vakfın amacı, öğrencilerimizi okutmak. Şehir dışından başlayarak, lise düzeyine, belki de daha aşağı inerek devam etmek. Yoksul, hasta, engelli vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve Bolu'ya bir huzurevi kazandırmak" dedi.

Salonda toplumun farklı kesimlerinden birçok ismin yer almasına dikkat çeken Özcan, "Bu vakıf siyaset üstü bir vakıf. Bugün buradaki tablo da bu vakfın siyasetle hiçbir alakası olmadığı ortaya koydu. Amaçta hasıl oldu" diye konuştu.

Vakfa 1 milyon TL bağış yapacağını ve bir yıl boyunca her ay 30 bin TL ek bağışta bulunacağını da açıklayan Özcan, kaleme aldığı bağış taahhüdünü, vakıf yönetim kurulu üyesi ve saymanı olan Ali Sarıyıldız'a teslim etti.

Ahmet Baysal'dan video mesaj

Lansmanda ayrıca, 32 kişiden oluşan Bolsev Vakfı Onur Kurulu Üyeleri ve Bolu'ya önemli eserler kazandıran İzzet Baysal Vakfı'nın Başkanı Ahmet Baysal'ın vakıf hakkındaki değerlendirmeleri de video aracılığıyla konuklara dinletildi. - BOLU