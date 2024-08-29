Bolu Gölköy Barajı Gölü'nde İçme Suyu Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu Gölköy Barajı Gölü'nde İçme Suyu Krizi

Bolu Gölköy Barajı Gölü\'nde İçme Suyu Krizi

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesi yüzde 35'e düştü. Tarımsal faaliyetler durduruldu.

29.08.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Tarımsal faaliyetlerin durdurulduğu gölde su seviyesi yüzde 35'e düştü.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 35 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü. Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Bolu Valiliği'nin kararıyla tarım arazilerine suyu verme işlemi durduruldu. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlar havadan dron ile görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Ekonomi, bolu, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu Gölköy Barajı Gölü'nde İçme Suyu Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin’e ait olmadığı ortaya çıktı Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kayıp Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Gölköy Barajı Gölü'nde İçme Suyu Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement