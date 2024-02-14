Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü Umre Organizasyonu için Seminer Düzenledi - Son Dakika
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Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü Umre Organizasyonu için Seminer Düzenledi

Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü Umre Organizasyonu için Seminer Düzenledi

Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenledi. Beşkavaklar Camii'nde gerçekleştirilen seminerde, umrecilere umre hazırlığı ve bilgilendirmeler yapıldı.

14.02.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 81 il müftülüğü koordinesinde seminerler düzenleniyor. Bu çerçevede Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından Beşkavaklar Camii'nde kutsal topraklara gidecek olan 70 umreci için uygulamalı "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri" düzenlendi.

Beşkavaklar Camii İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu, 22 Şubat'ta kutsal topraklara gidecek olan umrecilere bilgilendirmeler yaptı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü Umre Organizasyonu için Seminer Düzenledi - Son Dakika

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