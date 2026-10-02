Bolu Mudurnu Pelitözü'de 4 kilometrelik yolda PMT serimi başladı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu Pelitözü'de 4 kilometrelik yolda PMT serimi başladı

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Bolu Mudurnu Pelitözü\'de 4 kilometrelik yolda PMT serimi başladı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü grup yolunda, sıcak asfalt öncesi PMT serim çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta, yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürülen çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanması, ardından sıcak asfalt serilmesi planlanıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü grup yolunda, sıcak asfalt öncesi PMT (Plentmiks Temel) serim çalışmalarına başlandı.

Bolu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, yıllık çalışma programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmalar kapsamında, BSK (Sıcak Asfalt) öncesinde PMT serimi yapılıyor.

PMT çalışmalarının tamamlanmasının ardından, mevsim şartları da dikkate alınarak güzergahta sıcak asfalt serim çalışmalarına geçilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında yol güzergahındaki virajların düzenlendiği ve engebeli bölümlerin iyileştirildiği belirtildi.

Pelitözü Köyü Muhtarı Vedat Aldemir, yolun yıllardır kullanılan ve virajlı, engebeli yapıya sahip olduğunu belirterek, "Köylülerimiz bizden istiyor. Bizde Özel İdare'den istiyoruz yapılıyor" dedi. İl Genel Meclis Üyesi Vedat Özkan ise köy yollarının ihtiyaçlara uygun şekilde asfaltlanması için çalışmaların planlandığını ifade ederek, "Mudurnu Pelitözü köyümüzün 4 kilometrelik asfalt yapım çalışmasında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu Pelitözü'de 4 kilometrelik yolda PMT serimi başladı - Son Dakika
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