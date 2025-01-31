Bolu Yangını Sonrası Otellerde Yangın Merdiveni Hareketliliği - Son Dakika
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Yerel

Bolu Yangını Sonrası Otellerde Yangın Merdiveni Hareketliliği

Bolu'daki yangın sonrası, Ankara'daki otellere yangın merdiveni yapıldığı belirlendi.

31.01.2025 22:47
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Bolu'daki yangının ardından otellerde yangın merdiveni hareketliliği

ANKARA - Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangının ardından Ankara'da bir otele yangın merdiveni yapıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geceliğinin 30 bin lira olduğu iddia edilen Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Otelde yangın merdiveninin olmaması ve birçok yangın önleminin alınmaması dikkat çekmişti. Yangın merdiveni olmayan otelde konaklayanlar yangından kendi imkanlarıyla kaçmaya çalışmıştı. Yangının ardından Ankara'da bulunan Grand Ankara Otel'e yangın merdiveni yapıldığı görüntülendi. İnternet sitesindeki hakkımız kısmında "Önceliğine kusursuz hizmet kalitesini koyan otelimiz, güler yüzlü çalışanlarıyla sizlere hatırlanacak anlar yaşatmayı hedefliyor" yazan otelin, yangın merdivenlerini yapmak için böylesine büyük bir yangını beklemesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar, yangın merdiveni yapılmasına ilişkin İHA muhabirine konuştu.

"Yangın merdiveninin şimdi değil daha önce yapılması gerekirdi"

Tanıdığı bir ailenin orada vefat ettiğini belirten Türkan Bacanak "2 çocuk ve anne babası orada gitti. Çok üzüldük. Çok ihmal var. Büyük bir otel böyle ihmale gelir mi? Hiç mi denetimi yok? Hiç mi yangın merdiveni yok? O kadar insan canından oldu. Çok üzüldüm ben. Bu yangın merdiveninin şimdi değil daha önce yapılması gerekirdi. O kadar insanlar girmiş, çıkmış nasıl bu kadar ihmal olur ki. İnsanlar oradan inerdi ama yine iner kurtulurdu. O kadar insan gitti. Üzücü bir olay. Allah herkese yardım etsin ama ihmal çok. Denetleme düzenli olsa böyle olur muydu? Biz de çalışıyoruz ama sürekli denetleniyoruz, kurallara uygun çalışılıyor. Oralar nasıl ihmal edilir. İnsanlar canına nasıl güvenip gider" ifadelerini kullandı.

"Denetleme, gerçek denetleme olsaydı bu kadar insan ölmezdi"

Turizm sektöründe 30 yıl çalıştığını aktaran Zeki Kuru ise yangın merdiveni yapmak için çok geç kalındığını kaydederek, "Otel inşa edilirken yapılması gerekirdi. Bugün her otelin arka tarafında yangın cihazları olur, dedektörler olur. Geç kalınmış bir şey. Yangında da çok büyük ihmaller var. Ben onlar gibi yüzlerce otel denetledim. Bu yangın merdiveni kriterlere uygun değil. Merdivenin arkada olması lazım. Çünkü ön tarafta yapılmış. ya sağında ya da solunda olması lazım. Çünkü insanların arka taraftan kurtulma imkanları yüzde 100 olur. Bir de dedektörler şart. Yazık ölen insanlara. Denetleme, gerçek denetleme olsaydı bu kadar insan ölmezdi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Yangını Sonrası Otellerde Yangın Merdiveni Hareketliliği - Son Dakika

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