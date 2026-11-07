Bolvadin'de Fikir Harmanı toplantısında öğretmen görüşleri kayıt altına alındı - Son Dakika
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Bolvadin'de Fikir Harmanı toplantısında öğretmen görüşleri kayıt altına alındı

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Bolvadin\'de Fikir Harmanı toplantısında öğretmen görüşleri kayıt altına alındı
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Bolvadin'de Fikir Harmanı Projesi kapsamında düzenlenen Öğretmen Buluşmaları'nda öğretmenlerin görüş ve önerileri kayıt altına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş başkanlığındaki toplantıya komisyon üyeleri ve öğretmenler katıldı, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kalitesini artırmak ve karar alma süreçlerinde ortak aklı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Fikir Harmanı Projesi" kapsamında Öğretmen Buluşmaları gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'in başkanlığında düzenlenen toplantıya komisyon üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, okul yönetimi, akademik başarının artırılması ve eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik öğretmenlerin görüş, talep ve önerileri dinlenerek kayıt altına alındı.

Aynı zamanda öğretmenler tarafından sahada uygulanan iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilebilecek yeni projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerinin eğitim süreçlerinin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Ali KeleşGüncelEğitimYerelSon Dakika

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