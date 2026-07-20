Bolvadin\'de Geleneksel Kaymak Yarışması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 35. Kaymak ve Eber Gölü Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Geleneksel Kaymak Yarışması' yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bolvadin'in köklü gastronomi kültürünü yaşatmak, yöresel değerlerini tanıtmak ve kaymak üretim geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada, üreticiler hazırladıkları kaymakları jüri üyelerinin beğenisine sundu.
Yapılan değerlendirme sonucunda Kemal Yaman birinci, Mehmet Canbaz ikinci olurken, Murat Canbaz ile Murat Bayram üçüncülüğü paylaştı.
Bolvadin'in simgesi ve coğrafi değeri olan kaymağın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin, festival programı kapsamında düzenlenecek törende verileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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