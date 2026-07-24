Elli beş bin TL’ye kaynak ağası oldu - Son Dakika
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Elli beş bin TL’ye kaynak ağası oldu

Elli beş bin TL’ye kaynak ağası oldu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen 35. Geleneksel Kaymak Kültür ve Eber Gölü Festivali'nde, bir paket kaymak açık artırmayla 55 bin TL'ye satıldı. İş insanı Mevlüt Sayın 'Kaymak Ağası' unvanını alırken, elde edilen gelir belediye aşevine bağışlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Geleneksel Kaymak Kültür ve Eber Gölü Festivalinde geliri aşevine bağışlanacak olan açık arttırma da bir paket kaymağa 55 bin TL ödeyen Mevlüt Sayın isimli iş insanı 'Kaymak Ağası' oldu.

Festival bu yıl renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Festivalin simge etkinliklerinden biri olan Kaymak Ağalığı açık artırmasında, yılın en iyi kaymağı için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışma jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, üretici Murat Yaman'ın özenle hazırladığı kaymak birincilik elde etti. Birinci seçilen kaymak için başlatılan geleneksel açık artırmada ise salonda büyük bir çekişme yaşandı. Tekliflerin arda arda yükseldiği yarışta, 55 bin TL'lik teklifiyle öne çıkan Mevlüt Sayın, 2026 yılının "Kaymak Ağası" unvanını kazanmayı başardı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, geleneksel hale gelen açık artırmanın bu yıl çok daha anlamlı bir amaca hizmet ettiğini vurguladı. Aynacı, açık artırmadan elde edilen 55 bin TL'lik gelirin tamamının, Bolvadin Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş ile yaşlılara sıcak yemek ulaştıran belediye aşevi'ne bağışlanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elli beş bin TL’ye kaynak ağası oldu - Son Dakika

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