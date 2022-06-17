Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi - Son Dakika
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Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi

17.06.2022 10:18
Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tayini çıkan polislere veda yemeği düzenlendi ve plaket verildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tayini çıkan polislere veda yemeği düzenlendi ve plaket verildi.

Etkinliğe Kaymakam Taner Bolat, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Cezaevi Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz ve polis memurları katıldı. Yemekte yaptığı konuşmada Kaymakam Bolat polis olarak ya da memur olarak Türkiye'nin her köşesinde ülke için çalışmanın hem ayrı bir tecrübe hem de yapılması gereken bir görev olduğunu belirtirken vazife sırasında ev önemli olan duygunun ise vatan, bayrak, millet ve devlet aşkı olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından tayini çıkan polis memurlarına Bolat ve Gürfidan tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan hatıra plaketlerini verdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Bolat, "Kaymakamlık olarak tayini çıkan polislerimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinizde üstün başarılar diliyor, ailenizle bir ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi
Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi - Son Dakika

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