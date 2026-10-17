Bolvadin'de TSO seçiminde 620 üye Öğretmenevi'nde 8 komite için oy vermeye başladı - Son Dakika
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Bolvadin'de TSO seçiminde 620 üye Öğretmenevi'nde 8 komite için oy vermeye başladı

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Bolvadin\'de TSO seçiminde 620 üye Öğretmenevi\'nde 8 komite için oy vermeye başladı
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Bolvadin'de TSO seçiminde oy verme işlemi, Öğretmenevi'nde saat 09.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek; 620 üye 8 komite için oy kullanıyor. Oy sayımının ardından yeni dönem yönetimi belirlenecek, üyeler seçimin Bolvadin ekonomisi ve ticaretine katkı sağlamasını bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. 620 üyenin oy kullanacağı seçimlerde 8 komite için sandık başına gidildi.

Bolvadin Öğretmenevi'nde saat 09.00'da başlayan oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek ve yeni dönem yönetimi belirlenecek. Seçim alanında bir araya gelen adaylardan mevcut Başkan Mustafa Uğur Fidan ve Ahmet Remzi Gümüş dostluk ve birlik mesajları vererek seçimin Bolvadin iş dünyasına ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oylarını kullanan oda üyeleri ise seçim sonuçlarının Bolvadin ekonomisi ve ticaretine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolvadin'de TSO seçiminde 620 üye Öğretmenevi'nde 8 komite için oy vermeye başladı - Son Dakika
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