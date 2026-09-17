Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş her gün okulları denetliyor - Son Dakika
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş her gün okulları denetliyor

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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş her gün okulları denetliyor
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullardaki denetim ve inceleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı okulları ziyaret eden Keleş, sınıflarda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek eksiklikleri yerinde tespit ediyor.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki denetim ve inceleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eğitimde niteliği artırmak ve okul imkanlarını yerinde incelemek amacıyla başlatılan saha ziyaretleri çerçevesinde Keleş, her gün farklı okulları ziyaret ediyor. Okullardaki eksiklikleri ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Keleş, eğitim alanındaki fiziki şartların iyileştirilmesi için ekipleriyle birlikte çalışmalarını yürütüyor. Ziyaretlerinde sınıfları da tek tek gezen Keleş, öğrencilerle bir araya gelerek ders durumlarını ve uygulanan müfredat sistemini yakından inceledi. Öğretmenler ve okul idarecileriyle de toplantılar gerçekleştiren Keleş, eğitim kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak adına yürütülen projeler ve ders sistemleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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